PayPal envisage de lancer sa cryptomonnaie de type stablecoin

Avec son application et son site, la plateforme de paiement PayPal a déployé outre-Atlantique et outre-Manche un service permettant aux utilisateurs d'acheter, détenir et vendre des cryptomonnaies, dont le Bitcoin, l'Ether, le Litecoin et le Bitcoin Cash.

Ce service est proposé en partenariat avec un fournisseur réglementé de produits en rapport avec les cryptomonnaies.

Il n'y a pas de frais pour détenir des cryptomonnaies sur un compte PayPal. Il y a des frais de transaction et de conversion de devises pour l'achat et la vente de cryptomonnaies.

L'idée du PayPal Coin

Responsable blockchain, crypto et monnaies numériques chez PayPal, Jose Fernandez da Ponte a confirmé à Bloomberg que le lancement d'une cryptomonnaie de type stablecoin est à l'étude. " Si nous décidons d'aller de l'avant, nous travaillerons bien sûr en étroite collaboration avec les régulateurs concernés. "

Une cryptomonnaie stable (stablecoin) est par définition une cryptomonnaie conçue pour avoir un prix relativement stable. Elle peut par exemple être adossée à une monnaie classique comme c'est le cas avec l'expérimentation menée par WhatsApp via Novi avec le Pax Dollar (USDP) adossé au dollar américain. Meta (anciennement groupe Facebook) est par ailleurs impliqué dans le développement de la cryptomonnaie Diem également de type stablecoin.

PayPal is working a stable coin called PayPal Coin #PayPalCoin https://t.co/yVSH1DNpEY pic.twitter.com/TEuYyGzoZH — The Tape Drive (@TheTapeDrive) January 7, 2022

Dans l'application PayPal Business pour iOS, le développeur Steve Moser avait mis en évidence du code caché et des images en lien avec une cryptomonnaie PayPal Coin qui serait adossée au dollar américain. Selon PayPal, le code et les images provenaient d'un hackathon interne.