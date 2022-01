Un écran incurvé époustouflant avec un prix détonnant, mais aussi notre sélection du jour (Lenovo, Acer, Dell,...)

Aujourd'hui, l'écran PC gamer incurvé ViewSonic VX3218 est à prix réduit sur le site de Cdiscount.

Il est doté d'un écran de 23,8" avec une définition de 1920 x 1080 pixels et une fréquence de rafraichissement de 144 Hz. Il profite de la technologie FreeSync, Adaptive-Sync, anti-lumière bleue.

On note aussi la présence de deux ports HDMI, d'un DisplayPort et d'une sortie audio. L'écran vous fera profiter d'une excellente expérience de jeu avec une très bonne qualité d'image. Il est doté d'un rétroéclairage et d'une courbure de 1500T.

L'écran PC gamer incurvé ViewSonic VX3218 est au prix de 199 € au lieu de 400 € sur Cdiscount avec la livraison incluse.

