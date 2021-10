Lenovo Ideapad 3 : 31% de réduction sur le PC portable, avec notre sélection du jour.

Aujourd'hui, on met en avant la promotion sur le PC portable Lenovo Ideapad 3 15ALC6 qui bénéficie d'une réduction de 31 %.

On note la présence d'un écran Full HD de 15,6" avec une définition maximale de 1920 x 1080 px. Il est propulsé par un processeur AMD Ryzen 7 cadencé à 1,8 GHz avec 16 Go de RAM avec 512 Go d'espace de stockage en SSD.

Le PC portable Lenovo Ideapad 3 dispose de trois ports USB, d'un port HDMI et d'une prise jack, mais aussi d'une batterie de 38 Wh offrant une très belle autonomie.

Sur Darty, le PC Lenovo Ideapad 3 15ALC6 est au prix de 770 € au lieu de 1130 € avec la livraison gratuite.



