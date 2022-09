Chute du prix pour le smartphone HUAWEI P30 Lite avec une sélection de mobiles à prix réduit

Le premier téléphone portable a vu le jour dans les années 70 grâce à Motorola. Depuis il a beaucoup évolué pour devenir intelligent à partir de 1990 avec le réseau mobile 2G. En 2001, le EDGE apparait puis la 3G, etc. Aujourd'hui, les smartphones sont de plus en plus performants, nous donnant la possibilité de jouer, de prendre des photographies, de nous connecter à internet, mais surtout de téléphoner.

Nous avons fait une sélection des téléphones portables aux meilleurs prix, parmi cette sélection voici le HUAWEI P30 lite qui profite d'une belle réduction sur le site de Cdiscount.

Il est équipé d’un écran de 6,15 pouces avec un affichage OLED permettant une définition de 2312 pixels x 1080 pixels et 298 ppp en DPI. Ce Huawei P30 Pro exploite un SoC Kirin 710 avec 6 Go de RAM et 128 Go d’espace de stockage interne.

À l’avant, vous pourrez profiter d’une caméra frontale de 32 mégapixels, parfait pour faire des selfies. De l’autre côté du smartphone, nous notons la présence d'un triple capteur photo avec un module principal de 48 mégapixels et deux autres de 8 mégapixels et 2 mégapixels. Enfin, le P30 lite est alimenté par une batterie de 3340 mAh ce qui permet une très bonne autonomie et prend en charge le chargement sans fil et la charge rapide.

Sur Cdiscount, le Huawei P30 lite est au prix réduit de 207€ au lieu de 299 €.

Voici donc notre sélection des meilleurs bons plans sur les téléphones portables de la rentrée :

