5 offres de folie avec jusqu'à -60% de réduction sur un PC portable, un écran PC, un casque, une TV et un clavier

Le PC portable Dell XPS 13, l'écran PC Asus VG289, la TV TLC 75C729, le casque Sony WH-XB900N et le clavier Logitech K400 Plus font partie de notre top 5 des meilleurs bons plans de la journée.

Commençons avec le PC portable Dell XPS 13 qui profite d'un écran de 13,4" en Full HD. Il intègre le processeur Intel Core i7-1065G7 avec 8 Go de RAM et 512 Go d'espace de stockage en SSD.

Le PC portable est doté de plusieurs ports USB et de deux ports Thunderbolt 3. De plus, il est compatible avec le WiFi et le Bluetooth 5.0. Il profite aussi d'une batterie de 52 Wh qui permet une très belle autonomie.

Sur Darty, le PC portable Dell XPS 13 est au prix de 1080 € au lieu de 2100 € avec la livraison gratuite.



Passons à l'écran PC Asus VG289 qui est doté d'une dalle de 28" avec une définition de 3840 x 2160 pixels et un temps de réponse de 5 ms. Il est compatible avec la technologie FreeSync, Shadow Boost et HDR10.

Il est équipé de deux ports HDMI, d'un DisplayPort et d'une prise Jack. On note aussi la présence de haut-parleurs avec une puissance de 2 W.

Sur Cdiscount, l'écran PC Asus VG289 est au prix de 290 € au lieu de 424 € avec la livraison gratuite.



Continuons avec le casque Sony WH-XB900N qui est doté de la technologie à réduction de bruit et profite d'un son extra Bass pour un son puissant. Le casque se plie pour se ranger facilement.

Le Sony WH profite aussi de la technologie Quick Attention qui réduit le son de votre musique pour amplifier les sons environnants. Son autonomie vous fera profiter de 35 heures d'écoute avec une recharge rapide via USB-C (10 minutes pour une heure d'écoute)

Sur Amazon, le casque Sony WH-XB900N est au prix de 100 € au lieu de 250 € avec la livraison gratuite.



Passons à la TV TLC 75C729 qui est équipée d'une dalle QLED de 75" (190cm) avec une définition de 3840 x 2160 pixels et un taux de rafraichissement de 100 Hz, parfait pour des sessions de jeu ou suivre des événements sportifs. On profite aussi du son Onkyo Dolby Atmos pour profiter du son comme au cinéma.

Il est doté de quatre ports HDMI, d'un port USB et de deux haut-parleurs de 15 W. Il est propulsé par un processeur Quad Core et de la technologie Quantum Dot pour profiter d'une image réaliste avec un large panel de couleur.

Sur le site de Boulanger, la TV TLC 75C729 est au prix de 1090 € au lieu de 1690 € avec la livraison gratuite ou le retrait en magasin.



Finissons cette sélection avec le Logitech K400 Plus qui est un clavier sans fil avec un pavé tactile. Il affiche un design ultra compact, mais aussi 12 touches personnalisables pour profiter de vos raccourcis préférés.

Le clavier dispose de touches multimédias pour contrôler le son. Il est compatible avec Windows, Android ou Chrome OS. Ses batteries vous permettent de tenir pendant 18 mois sans souci.

Le clavier Logitech K400 Plus est au prix de 25 € au lieu de 45 € avec la livraison gratuite sur Amazon.



