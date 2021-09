Le pc portable gamer Asus ROG Strix G15, le casque Razer Nari Ultimate et le volant Logitech G29 en promotion

Commençons par le PC portable pour gamer Asus ROG Strix G15 qui profite d'une réduction de 30 % sur le site de la Fnac.

Il est équipé d'un écran de 15,6" avec une définition de 1920 x 1080 px pour un taux de rafraichissement de 144 Hz en 16:9. Il est propulsé par un processeur AMD Ryzen 7 4800H avec 16 Go de RAM et 1 To en SSD. De plus, le PC portable est accompagné par la carte Nvidia GeForce GTX 1650 avec 4 Go de mémoire dédié.

Côté connectique, on observe 1 port HDMI, 4 ports USB et une prise jack. De plus, il est compatible WiFi 6 et Bluetooth 5.1. Il propose aussi un clavier rétroéclairé avec 4 zones RGB. Pour finir, le PC portable est alimenté par une batterie de 56 Wh offrant une autonomie d'un peu plus de 6 heures.

Le PC portable gamer Asus ROG Strix G15 est au prix préférentiel de 950 € au lieu de 1350 € sur le site de la Fnac.



Passons ensuite au casque Razer Nari Ultimate qui bénéficie d'une réduction de 43 % chez Amazon.

Il est équipé de coussins à refroidissement par gel et un serre-tête à réglage automatique. Grâce à la technologie HyperSense, vous ressentez l'action avec une immersion totale. De plus, il profite du THX Spacial Audio pour avoir un son à 360° naturel et réaliste.

C'est un casque sans fil qui se connecte en Bluetooth et équipé d'un micro rétractable avec balance chat / game permettant une communication parfaite lors de vos sessions de gaming entre amis.

Sur Amazon, vous trouvez le casque Razer Nari Ultimate au prix avantageux de 115 € au lieu de 200 €. La livraison est gratuite.



Finissons par le volant de jeu Logitech G29 accompagné de pédales en promotion sur Amazon.

Le design est soigné et proche de la réalité afin d'obtenir une expérience de conduite parfaite. Il est revêtu de cuir cousu à la main offrant un certain luxe. Le volant est compatible avec la PS5, PS4, PC et Mac. Il est doté d'un retour de force à deux moteurs pour ressentir la conduite au maximum. Il peut tourner jusqu'à 900°.

Le volant Logitech G29 est fourni avec les pédales G920 réglables afin de maintenir une conduite plus vraie que nature. Il se connecte en USB et possède une multitude de commandes sur le volant. Le tout est accompagné d'une garantie de deux ans.

Le volant de jeu Logitech G29 + pédales G920 sont au tarif de 224 € au lieu de 399 € sur le site d'Amazon avec la livraison gratuite.



