MSI GF75 Thin : SUPER promotion pour le PC portable gamer avec notre sélection des meilleurs bons plans

Aujourd’hui, le PC portable gamer MSI GF75 Thin 10UEK-022FR bénéficie d’une très belle réduction chez Darty

Son écran LED de 17,3" affiche une résolution de 1920 x 1080 pixels en Full HD avec un taux de rafraichissement de 144 Hz, très apprécié chez les gamers. Son châssis en aluminium brossé lui donne un aspect esthétique, fin et léger. Au niveau de la connectique, il est équipé de 4 ports USB3, d’un port HDMI, d’une entrée et sortie casque / micro et d’un port Ethernet.

Côté processeur, il est propulsé par un Intel Core i7 10750H cadencé à 2,6 GHz avec 16 Go de mémoire vive et 512 Go SSD d’espace de stockage. La carte graphique GeForce RTX 3060 vient compléter ce très bon PC gaming.

Le PC portable gamer MSI GF75 Thin est au prix réduit de 1380 € au lieu de 1900 € chez Darty avec la livraison gratuite.





