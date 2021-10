Des prix de fous sur le HUAWEI MateBook D 15, MatePad T 10s et la souris Trust Verto

Aujourd'hui, profitons encore de trois superbes offres qui bénéficient de joli rabais. On retrouve le PC portable HUAWEI MateBook D 15, la tablette MatePad T 10s et la souris Trust Verto.

Commençons avec le PC portable HUAWEI MateBook D 15 qui profite d’une réduction de 33 % sur Amazon. Il est pourvu d’un écran de 15,6" avec une définition de 1920 x 1080 et un ratio de 16:9. L'ordinateur portable est propulsé par le processeur Intel Core i3 accompagné de 8 Go de RAM et de 256 Go d’espace disque en SSD.

Le MateBook D 15 est ultra fin (16,9 mm) avec un poids de 1,53 kg, il est équipé de deux ports USB 2 et de 2 ports USB 3. Pour finir, il est fourni avec un chargeur USB de 65 W capable de recharger 53 % de la batterie en 30 minutes.

Le PC portable Huawei MateBook D 15 est au prix de 470 € au lieu de 700 € avec la livraison gratuite sur le site Amazon.

Continuons avec la tablette tactile HUAWEI MatePad T 10s qui est actuellement en promotion sur le site d'Amazon.

Elle est équipée d'une dalle de 10.1" avec une définition de 1920 x 1200 px et elle est accompagnée de la technologie ClariVu qui permet de jouir d'une immersion dans le monde que vous aimez. De plus, on note la présence de la protection visuelle Eye Comfort qui permet un confort visuel avec une lumière bleue très diminuée.

La HUAWEI MatePad T 10s est propulsée par le SoC Kirin 710A avec 3 Go de RAM et 64 Go d'espace de stockage avec la possibilité de rajouter une micro SD de 512 Go. Elle dispose du système d'exploitation EMUI10.1 basé sur Android 10. Pour finir, elle est équipée d'une batterie de 5100 mAh offrant une très belle autonomie.

La tablette tactile HUAWEI MatePad T 10s 3+64 Go est au prix de 130 € au lieu de 230 € prix de lancement sur Amazon avec la livraison gratuite.

Finissons avec la souris sans fil verticale Trust Verto qui bénéficie d'une belle réduction chez Amazon.

Sa forme ergonomique permet de travailler des heures sans souffrir du poignet. Elle est conçue pour réduire les tensions au niveau du bras et du poignet. De plus, elle propose un capteur optique qui permet une précision maximale de 1200 DPI.

Elle est équipée de 6 boutons et fonctionne en Bluetooth. Elle accepte deux piles AAA qui permettent une durée de vie de 5 mois. Elle possède un profil de droitier.

Actuellement, la souris sans fil verticale Trust Verto est au prix de 19 € au lieu de 30 € sur le site d'Amazon



