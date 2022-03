PC portable Teclast F7S : super réduction sur ce PC bureautique, mais aussi Lenovo, Asus, Samsung, Logitech...

Aujourd'hui, c'est vendredi et on se fait plaisir avec cette superbe réduction sur le PC portable Teclast mais aussi sur notre longue sélection de bons plans.

Aujourd'hui, Nous mettons en avant le PC portable Teclast F7S qui passe sous la barre des 170 €.



Ce dernier est doté d'un écran IPS de 14,1" avec une définition de 1920 x 1080 pixels. Le PC portable est propulsé par le processeur Apollo Lake Celeron N3350 avec 8 Go de RAM et 128 Go d'espace de stockage.

Le Teclast F7S est compatible WiFi et Bluetooth et intègre une batterie de 38 000 mWh qui permet jusqu'à 7 heures d'utilisation. Nous notons la présence de deux ports USB 3, d'un port MicroSD, d'une prise jack et d'un port Mini-HD.

Sur AliExpress, le PC portable Teclast F7S est au prix de 168 € avec l'activation du coupon et du bon de réduction SDFRM072. La livraison est gratuite depuis la France.



Voici notre sélection des autres bons plans que nous avons trouvé sur internet :

PC portable

TV

Clavier

Casque

Écouteurs

Accessoire PC

Montre connectée

Xiaomi Watch S1 Active à 170 € (Rueducommerce)





Divers





Et d'autres bons plans sur notre site comme notre spécial écran PC avec les meilleurs bons plans chez HUAWEI, HP, Lenovo, Samsung, MSI ou encore les cinq super bons plans avec un PC portable, un casque Apple, une souris, une trottinette et l'enceinte connectée.