Bon plan spécial outillage : une perceuse, un niveau laser et un nettoyeur pression portable à mini prix

En manque d'outils? Voilà trois belles propositions avec une perceuse / percuteurs, un niveau laser et un nettoyeur haute pression.

Commençons par le nettoyeur pression portable qui profite de 53 % de réduction.

Associé à une arrivée d'eau, il est capable de fournir jusqu'à 30 Bar de pression. Il est léger, portable est facile à utiliser. Il est doté de deux formes de bec qui permettent soit d'arroser vos plantes, soit de nettoyer toute surface. Il est doté d'une batterie d'une capacité de 4400 mAh / 12 V vous offrant 30 minutes d'autonomie.

Sur Cafago, le nettoyeur pression portable est au prix de 47 € au lieu de 100 € avec la livraison gratuite depuis l'Allemagne.



Passons au deuxième outil avec le niveau laser multifonction KKmoon qui bénéficie de 61 % de réduction.

Vous avez la possibilité avec lui d'émettre des lignes horizontales ou verticales séparément et simultanément. Il permet de travailler toujours de niveau. La base rotative permet une ligne de niveau sur 360°. De plus, il est doté d'un pas de vis 1/4" afin de pouvoir le poser sur un trépied.

Il est doté de la certification IP54 qui stipule qu'il est étanche et résiste à la poussière. Le télémètre est fourni avec une télécommande qui permet de switcher entre l'horizontal et la verticale. Pour finir, il inclut une batterie de 2400 mAh permettant une autonomie maximale de 8 heures.

Le niveau laser multifonction KKmoon est au prix de 51 € au lieu de 129 €, toujours avec la livraison gratuite depuis l'Allemagne.



Finissons avec la perceuse électrique à percussion Merterk qui voit son prix chuter de 58 %.

Elle est dotée de deux fonctions, perceuse ou perforeuse, avec une vitesse réglable permettant de tourner jusqu'à 3000 tr/min. Un interrupteur permet de jongler entre les deux. La perceuse est dotée d'un moteur de 850 W qui permet de travailler sur toutes surfaces. Elle est capable de traverser le métal, le bois et le béton. On note aussi la présence d'un guide qui permet de percer à la bonne profondeur et d'une poignée pour une meilleure tenue de l'objet.

La perceuse électrique à percussion Merterk est au prix de 37 € au lieu de 89 € avec une expédition sous 24 depuis l'Allemagne.



D'autres bons plans sont disponibles sur notre site comme la tablette tactile Teclast P20HD qui passe sous la barre des 100 € avec une sélection de bons plans ou encore le smartphone realme X50 Pro qui est à prix réduit avec 4 autres super bons plans.