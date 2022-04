Peridot : le Tamagotchi 2.0 en réalité augmentée par Niantic

Les créateurs de Pokémon Go proposent un nouveau jeu pour s'occuper d'animaux de compagnie : Peridot.

Tout le monde connaît Pokemon GO et le succès mondial qu'il a connu. Nouveau projet pour Niantic qui annonce qu'il compte reprendre le principe du Tamagotchi, créé en 1996 par Bandai.

Leur nouveau jeu s'appellera Peridot, et il s'agira d'animaux virtuels immortels. « Les créatures ne mourront jamais. Au lieu de cela, nous essayons de récompenser les joueurs pour qu’ils reviennent et jouent plus souvent avec leurs créatures […] Il n’y a pas d’élément punitif dans ce jeu » annonce ainsi Ziah Fogel, Senior Product Manager chez Niantic.

Niantic indique également que chaque Peridot sera unique avec un ADN propre afin de créer, lors du processus de reproduction, un nouvel animal virtuel totalement unique. Et comme tout compagnon, il sera important de le sortir, de le nourrir, de jouer avec lui, le tout à travers la réalité augmentée.

Les Peridot sont en effet capables de reconnaître les surfaces comme le sable, l'eau et le feuillage de manière à réagir en fonction de leur besoin. Vous avez la possibilité de vous préenregistrer sur le site officiel de Peridot.