La TV Philips 55OLED705 arbore une diagonale de 55" avec une résolution 4K UHD. Au niveau des connectiques, on observe un port Ethernet, 3 ports USB et 4 ports HDMI. Elle offre aussi un taux de rafraichissement de 100 Hz, idéal pour jouer aux jeux vidéo. De plus avec la technologie Ambilight et la compatibilité Dolby Vision et Dolby Atmos, vous pourrez vous immerger totalement dans un film ou dans une série.

La télévision de chez Philips dispose d’Android TV et permet d’accéder à énormément d’applications comme Netflix, Prime Video, Disney+, Mycanal…). Elle est aussi compatible avec l’Assistant Google.

La TV Philips 55OLED705 55" est au prix plus que réduit de 1099 € au lieu de 1999 €, soit -50%, sur le site de la Fnac avec la livraison gratuite depuis la France.





D’autres réductions sont aussi disponibles :

