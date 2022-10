Pixel 7 Pro : tous ne sont pas aussi rapides, mais les problèmes d'écran sont communs

Google a récemment lancé sur le marché sa toute nouvelle gamme de smartphones Pixel avec les Pixel 7 et Pixel 7 Pro. Comme toujours, il s'agit d'une vitrine technologique pour Google tant dans le hardware que le software.

Les smartphones Pixel s'inscrivent ainsi comme les terminaux de références pour une expérience Android stock, et permettent également à Google de faire ses preuves dans l'électronique via l'intégration de ses propres puces Tensor Core.

Mais voilà, il apparait que tous les Pixel 7 Pro ne profitent pas des mêmes performances... Comment cela est-il possible ? Et bien tout simplement parce que Google ne se fournit pas auprès d'un seul et unique fournisseur pour sa mémoire Flash.

Deux fabricants de mémoire aux performances différentes

Google fait appel à deux fournisseurs pour la mémoire proposée au sein de ses appareils. Et d'un fournisseur à l'autre, ces modules de mémoire Flash affichent des différences de performances notables.

Le journaliste @suka_hiroaki a ainsi pu comparer deux Google Pixel 7 Pro avec une différence de 30% de performances en plus sur l'un d'entre eux sous le logiciel de benchmark PCMark. Le premier a affiché 21800 points dans la catégorie Storage 2.0 contre 29600 points pour le second.

La différence se fait au niveau des puces de stockage fournies par Micro et SK Hynix. Les modules proposés par SK Hynix sont ainsi bien plus performants que les autres.

Pour le moment, les utilisateurs tentent de définir quel modèle peut être doté de l'une ou l'autre marque de puces et il semblerait que les coloris Vert Sauge soient dotés des puces les plus rapides, mais rien ne l'assure pour l'instant du fait de trop faibles retours.

Pixel 7 Pro : l'écran souffre d'un problème de scrolling

Autre point qui cristallise les frustrations : l'écran du Pixel 7 Pro souffrirait déjà de quelques problèmes de jeunesse.

Le scrolling (fait de faire défiler l'image vers le bas ou le haut) se comporterait de façon étrange parfois avec des lenteurs ou saccades. Le problème serait d’autant plus visible sur les pages affichant beaucoup de contenus.

Dans les faits, ce ne serait pas tant l'écran que le réglage de la sensibilité de la trame tactile qui poserait problème. La bonne nouvelle étant que cela pourrait être corrigé assez simplement au fil d'une mise à jour ou de l'ajout d'un réglage permettant à chacun de choisir la sensibilité la plus adaptée à son usage.