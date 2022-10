Google Pixel 7 et 7 Pro : découvrez toutes les caractéristiques

La présentation officielle approche et les fuites s'accumulent pour les nouveaux produits que Google va plus amplement dévoiler cette semaine dans le cadre de son événement Made by Google du 6 octobre. Les fuites touchent la montre connectée Google Pixel Watch, mais également la gamme Google Pixel 7 du côté des smartphones.

Des fiches techniques du Google Pixel 7 et du Google Pixel 7 Pro ont été partagées via Telegram sur la chaîne Google News. Elles auraient été obtenues sur le site web d'un opérateur mobile à Taïwan et supprimées depuis.

Avec Google Tensor G2

Cette fuite confirme un écran OLED de 6,3 pouces (FHD+) pour le Pixel 7, tandis que le Pixel 7 Pro affiche sur un écran OLED de 6,7 pouces (QHD+). Un taux de rafraîchissement de jusqu'à 90 Hz pour le premier, et un taux de rafraîchissement adaptatif de jusqu'à 120 Hz pour le second grâce à la technologie d'écran LTPO.

Certifiés IP68 pour leur résistance à l'eau et à la poussière, les smartphones sont équipés d'un SoC Google Tensor G2 et d'un coprocesseur de sécurité Titan M2. Le SoC est associé à 8 Go et 12 Go de RAM, 128 Go ou 256 Go de stockage. Les deux appareils profitent d'une charge avec et sans fil, sans précision sur la capacité de batterie. Il pourrait s'agir de 4 700 mAh et 5 000 mAh.

Des évolutions sur la partie photo

Au déverrouillage par empreinte digitale vient s'ajouter le déverrouillage par reconnaissance du visage qui faisait défaut dans la gamme précédente. Il est en lien avec l'utilisation d'un capteur photo de 10,8 mégapixels à l'avant sur les deux modèles du Google Pixel 7.

Pour la partie photo à l'arrière, le Google Pixel 7 conserve les mêmes caractéristiques que le Google Pixel 6 avec un module principal de 50 mégapixels, ultra grand-angle de 12 mégapixels, ainsi qu'un capteur LDAF (autofocus laser). Un téléobjectif est toujours absent.

Le Google Pixel 7 Pro a droit au téléobjectif de 48 mégapixels avec une différence par rapport au Google Pixel 6 Pro. Le zoom hybride (numérique + optique) est porté à un maximum de x30 contre x20 avec le Pixel 6 Pro. C'est du fait d'un zoom optique x5 et non plus x4.

Pour l'appareil photo, des fonctionnalités Movie Motion Blur et Macro Focus sont soulignées. Movie Motion Blur pourrait être un équivalent du mode cinématique de l'iPhone. Il permet d'appliquer un effet de profondeur de champ qui garde le sujet d'une vidéo net et floute l'arrière-plan et le premier-plan. Macro Focus ne concerne que le Pixel 7 Pro, avec éventuellement la possibilité d'utiliser le téléobjectif comme un objectif macro.

Le design montré par Google

Google avait déjà dévoilé le design des Pixel 7 et Pixel 7 Pro en mai lors de la dernière édition de sa conférence Google I/O. Dans le cadre de la publication de deux vidéos, Google fait un zoom plus précis sur ce design pour les deux appareils. Une " fuite " orchestrée permettant de devancer des fuites non contrôlées.

Google n'a par contre pas orchestré des publications repérées sur Amazon. Aux États-Unis, le Google Pixel 7 est ainsi indiqué à 599 $ et à 649 € en Espagne. Il n'y aurait donc pas de hausse de prix par rapport au Google Pixel 6 de l'année dernière. Est-ce à dire que le Google Pixel 7 Pro sera à 899 $ aux USA et 899 € en Europe ? La commercialisation débuterait le 13 octobre.