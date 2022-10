Google Pixel 7 Pro : DxOMark l'adore !

Les smartphones Pixel 7 et Pixel 7 Pro sont les nouveaux modèles de référence de Google. Equipés d'Android 13, ils profitent d'un processeur mobile Google Tensor G2 qui fait largement usage de l'intelligence artificielle dans divers domaines, dont celui de la photo mobile.

La photographie computationnelle est l'un des points forts historiques des Pixel et l'apport des fonctions Unblur et Super Res Zoom est à noter dans la nouvelle série. DxOMark a fait passer ses batteries de tests au Pixel 7 Pro et il en ressort que sa réputation n'est pas usurpée.

Plutôt que de miser sur des capteurs photo mobiles délirants, Google peaufine le traitement logiciel des clichés, soit en temps réel soit en post-production selon les attentes, er réhausse ainsi certains aspects des photos.

Nouveau champion de la photo mobile

Le smartphone passe directement en tête du classement des photophones, ex-aequo avec le Honor Magic 4 Ultimate et ses 147 points, ce qui lui permet également de passer de peu devant l'iPhone 14 Pro, qui a obtenu 146 points.

Pixel 7 et Pixel 7 Pro

Le Pixel 7 Pro se montre à l'aise dans toutes les situations "grâce à une performance très homogène sur l'ensemble des fonctionnalités et cas d'usage". Google a beaucoup travaillé sur le rendu naturel des clichés et a renforcé le respect des teintes de la peau dans toutes les conditions de luminosité sur ses nouveaux modèles.

DxOMark trouve le smartphone très bon pour sa capacité de mise au point en photo comme en vidéo, assurant une bonne netteté des clichés et avec une mention spéciale pour le tracking des visages en vidéo et la stabilisation.

Difficile de lui trouver des défauts

Les Pixel 7 Pro fait fort également dans les clichés de type selfies et groupfies. Cela n'empêche pas quelques défauts de netteté dans certaines conditions pour les selfies.

Plus largement, DxOMark ne trouve à redire que sur le bruit et la perte de détails en zoom à courte distance, le grain parfois visible en basse lumière et les vidéos sous-exposées si la luminosité s'affaiblit.

Hormis ces quelques éléments apparaissant dans des conditions difficiles, le Pixel 7 Pro serait donc bien un champion de la photo mobile parmi les smartphones Android et iOS, à un tarif démarrant à 899 €, bien en-deça du prix des smartphones premium et ultra premium aux configurations photo plus alambiquées.