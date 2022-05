Google Pixel G10 : quel est ce mystérieux smartphone haut de gamme ?

Tout en lançant le Pixel 6a, Google a déjà les grandes lignes de la série Pixel 7 qui arrivera à l'automne avec Android 13 à bord. Comme toujours, il y aura deux modèles : Pixel 7 et Pixel 7 Pro.

Toutefois, le site 9to5Google indique avoir trouvé des références concernant d'autres appareils mobiles. En fouillant dans le code source d'AOSP (Android Open Source Project), on sait que le Pixel 7 porte la référence C10 (C pour Cheetah) et le Pixel 7 Pro est P10 (P pour Panther).

Pixel 7 ; Credit : @OnLeaks

Des références à Felix et Lynx sont reliées à un futur Pixel 7a, qui viendra logiquement compléter plus tard la série à venir, et à un potentiel Pixel Fold / Pixel Notepad qui pourrait avoir été reporté à 2023.

Un bien mystérieux Pixel G10

En parallèle, 9to5Google s'interroge sur ce que cache la référence G10 qui pointe vers un appareil mobile tournant sous Android et vraisemblablement doté d'un SoC Google Tensor.

Avec le support d'un rafraîchissement d'écran 120 Hz, il ne semble pas être un Pixel A et fait plutôt penser à un modèle haut de gamme, au moins au niveau du Pixel 7 Pro.

Les indications trouvées dans le code source pointent vers un écran fourni par le chinois BOE et doté d'une résolution 1440 x 3120 pixels, avec des dimensions de 71 x 155 mm qui confirment qu'il s'agit d'un smartphone et non de la Pixel Tablet évoquée durant l'événement Google I/O et qui ne sera pas lancée avant l'an prochain.

Des quelques informations obtenues, il semble bien que le Pixel G10 soit un appareil mobile dans la lignée des Pixel 6 Pro et Pixel 7 Pro. Peut-être pour une version Ultra ?