Pixel Pass : un abonnement pour le Pixel et des services premium de Google

Avec l'introduction de ses nouveaux smartphones Pixel 6 et Pixel 6 Pro, Google annonce un nouveau moyen de les obtenir par le biais d'un abonnement Pixel Pass dont l'existence avait fuité sans les prix. Uniquement disponible aux États-Unis, il débute à 45 dollars par mois pour le Pixel 6 et 55 dollars par mois pour le Pixel 6 Pro.

Cet abonnement comprend des services Google payants avec YouTube Premium et YouTube Music Premium, Google One avec 200 Go de stockage, Google Play Pass pour l'accès à des centaines de jeux et des applications sans les publicités et achats in-app.

Pixel Pass intègre également une protection Preferred Care qui est une extension de garantie d'un an en plus de la garantie fabricant. Elle couvre des réparations et remplacements en cas de dommages accidentels pour l'appareil, pannes mécaniques et électriques, la perte ou le vol.

Les abonnés Pixel Pass ont la possibilité de passer à un nouveau smartphone Pixel au bout de deux ans. Si l'abonnement est annulé avant la fin des 24 mois, la valeur restante du smartphone Pixel doit être remboursée à son prix normal ne bénéficiant pas de la réduction dans le cadre du Pixel Pass.

Un abonnement Pixel Pass peut être souscrit via Google Store ou Google Fi qui est un opérateur mobile virtuel proposé outre-Atlantique par Google. En souscrivant à Pixel Pass sur le Google Store, Google évoque une économie de jusqu'à 294 $ sur deux ans.