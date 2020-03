Plague Inc : une mise à jour va renverser l'objectif initial du titre

Alors qu'il connait des records de téléchargements depuis l'apparition du Coronavirus en décembre dernier, Plague Inc se dote d'une nouvelle fonctionnalité qui renverse totalement son concept initial.

Le jeu Plague Inc est sous le feu des projecteurs depuis l'épidémie de Coronavirus dans le monde. Rapidement censuré en Chine, le titre propose de créer une maladie et de la propager dans le monde avec pour objectif une contamination de 100% de la population.

Ndemic Creations vient toutefois d'annoncer une mise à jour à destination de son titre qui inversera le concept initial. Il ne sera ainsi plus question de créer et favoriser la propagation d'une épidémie, mais de développer des méthodes de confinement et des traitements pour enrayer la propagation d'une maladie.

Le joueur devra donc organiser une surveillance de la maladie, la mise en quarantaine des malades, organiser le confinement des citoyens et l'a communication autour des gestes barrière tout en développant la recherche et la mise au point d'un vaccin. Des thématiques qui permettraient de renforcer ainsi les connaissances de chacun sur les gestes essentiels à maintenir pendant l'épidémie actuelle.

Ndemic Creation, pointé du doigt à tort au début de l'épidémie ( le jeu est disponible depuis des années et la mise à jour sera gratuite) a également annoncé avoir fait don de 250 000 dollars au Fonds de riposte au COVID-19 ainsi qu'à la fondation CEPI orientée vers la recherche de vaccins contre les maladies infectieuses.