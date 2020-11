PS5 : plus aucun stock de la console de Sony nulle part !

Lancée depuis mi-novembre, la console Playstation 5 est partie comme des petits pains en France et dans le monde entier. C'est à tel point que l'ensemble des stocks sont déjà partis et qu'il n'existe à l'heure actuelle plus aucune réserve, selon le PDG de Sony Interactive Entertainment Jim Ryan.

Dans un entretien à la publication russe TASS, il a indiqué que l'ensemble des stocks initiaux de la PS5 était parti et que la console est en rupture de stock partout dans le monde.

L'une des raisons de cette situation viendrait des capacités de production des composants, notamment en provenance du fondeur TSMC, qui ne peuvent pas suivre un tel rythme effréné.

Contraintes de production

Sony travaille à améliorer la situation mais ne dit pas quand arriveront précisément les prochains volumes de PS5. On peut toutefois penser que tout sera fait pour reconstituer du stock rapidement et profiter de la demande en ces temps de fêtes de fin d'année et de semi-confinement.

Le groupe nippon avait déjà revu à la hausse le volume de consoles à produire d'ici la fin de l'année, anticipant le succès de la PS 5, mais celui-ci dépasse largement les attentes au point de voir le moindre exemplaire partir en quelques secondes.

Dans le même temps, Jim Ryan a rappelé que la console PS4 reste d'actualité...d'autant plus que beaucoup de possesseurs de ladite console devraient migrer vers la PS5.