PlayStation Stars : Sony lance son programme de fidélité, comment ça marche ?

Sony cherche par tous les moyens à fidéliser un peu plus ses utilisateurs et annonce ainsi le lancement de PlayStation Stars, son programme de fidélité.

La marque en parlait depuis cet été, mais aucune date de lancement n'avait été évoquée. L'idée pour Sony est de récompenser ses membres les plus fidèles qui rempliront des missions et objectifs.

Les joueurs accumuleront ainsi des points qu'ils pourront ensuite dépenser au sein du PlayStation Store pour acquérir des jeux, des DLC ou des skins pour leurs jeux. Les achats pourront même concerne des consoles et périphériques.

Pour l'occasion, Sony a inventé une foule de défis et compte en ajouter progressivement avec des niveaux de difficulté différents : plus le défi sera difficile, plus les récompenses seront importantes. Certains défis seront automatiquement remportés comme ceux impliquant de se connecter une fois par semaine, une fois par jour ou de jouer XX heures dans le mois... En outre, les premiers joueurs à obtenir certains trophées auront droit à des points bonus.

Déjà lancé en Asie, le programme fait l'objet d'un début de polémique : accéder au niveau de fidélité 4 offre un accès prioritaire au SAV PlayStation. Dans le cas où l'ensemble des conseillers PlayStation sont déjà occupés, la priorité sera alors donné aux utilisateurs PlayStation Stars de niveau 4 et supérieur.

Le programme PlayStation Star sera lancé en Europe le 13 octobre prochain, l'inscription sera gratuite, il suffira de se rendre à cette adresse.