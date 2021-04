Rétropédalage pour la fermeture du PlayStation Store sur PS3 et PS Vita

Sony reconnaît une mauvaise décision et fait machine arrière. Pas de fermeture du PlayStation Store sur PS3 et PS Vita.

En plus de la disparition l'été prochain de la fonctionnalité d'achat sur PSP (PlayStation Portable), Sony avait annoncé le mois dernier la fermeture du PlayStation Store sur les consoles PlayStation 3 et PlayStation Vita. Respectivement, cette fermeture devait intervenir le 2 juillet 2021 et le 27 août 2021.

Finalement, Sony renonce et fait machine arrière. Il n'y aura donc pas de fermeture estivale du PlayStation Store sur PS3 et PS Vita comme initialement prévu.

" Après mûre réflexion, il est clair que nous avions pris la mauvaise décision. Je suis donc heureux d'annoncer que le PlayStation Store restera opérationnel sur PS3 et PS Vita ", déclare Jim Ryan. Le patron de Sony Interactive Entertainment souligne que la fonctionnalité d'achat sur PSP disparaîtra par contre le 2 juillet prochain.

C'est manifestement la grogne des utilisateurs concernés qui est à l'origine d'un tel rétropédalage. " Nous constatons que beaucoup d'entre vous sont incroyablement passionnés de pouvoir continuer à acheter des jeux classiques sur PS3 et PS Vita dans un avenir proche. "

Malgré sa volonté affichée de réorienter ses ressources vers les stores PS4 et PS5, Sony a sans doute pris une sage décision en évitant de se mettre à dos une frange de sa communauté de joueurs… uniquement nostalgiques ou réellement frustrés de ne pas pouvoir acheter de nouveaux jeux ?