PS5 : Sony dévoile le design du casque PlayStation VR2

Le mois dernier, Sony avait profité du salon CES 2022 pour officialiser le nom et des détails techniques de son prochain casque de réalité virtuelle qui fonctionnera avec la console de jeu PlayStation 5. La performance en annonçant le PlayStation VR2 était de... ne pas le montrer.

Sony continue aujourd'hui son " feuilletonnage " en dévoilant donc le design du casque PlayStation VR2 qui sera à utiliser avec la PS5 via une connexion par câble USB-C. Le design et des détails techniques pour les manettes PlayStation VR2 Sense avaient déjà été dévoilés en mars 2021.

La forme et le look du casque sont sans surprise en accord avec les manettes. Sony souligne ainsi une apparence sphérique et une allusion à une vision à 360°. Le casque bénéficie d'un système d'ajustement de l'écart pupillaire afin de déplacer les lentilles et adapter la distance entre les yeux.

Rappelons qu'il s'agit d'une technologie d'affichage OLED avec définition de 2000 x 2040 pixels par œil et taux de rafraîchissement de 90 Hz / 120 Hz. Le champ de vision est d'environ 110°. Le casque prend en charge la 4K HDR, le rendu féoval, l'eye tracking (suivi oculaire avec caméra infrarouge), le retour haptique avec un système de vibration intégré.

Avec arceau ajustable, le PlayStation VR2 reprend la possibilité d'approcher l'écran du visage et a droit à un nouveau système de ventilation. Il est annoncé plus léger que le PlayStation VR original, mais sans véritable précision à ce niveau. Sachant que l'ajout d'un moteur dédié au retour haptique va forcément peser.

Sony poursuit son feuilleton en ne pipant mot sur plusieurs autres informations, dont la date de sortie et le prix de commercialisation. Le PlayStation VR avait débuté sa commercialisation en octobre 2016 à un prix de 400 €.