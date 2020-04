Poco F2 Pro : un nouveau nom pour le Redmi K30 Pro ?

Après un Poco F1 en 2018 qui avait impressionné par son excellent rapport qualité / prix, la marque Poco by Xiaomi n'avait plus vraiment donné signe de vie. Elle a été réactivée en début d'année en gagnant une certaine indépendance vis à vis de Xiaomi et en lançant un modèle Poco X2, clone du Redmi K30 pour le marché indien.

Pour ce qui est d'un Poco F2, attendu de pied ferme mais encore discret, des indices au sein du Google Play suggèrent qu'un smartphone Poco F2 Pro pourrait bientôt être annoncé.

Redmi K30 Pro

Il s'agirait en fait tout simplement du Redmi K30 Pro sous un autre nom, alors que la référence interne, "lmi", est la même.

XDA Developers relève que le smartphone pourrait être commercialisé sous le nom Redmi K30 Pro en Inde et Poco F2 Pro sur d'autres marchés, à l'inverse des rumeurs précédentes qui voulaient que la marque Poco se concentre sur le marché indien.

Il reste encore à déterminer à quel modèle pourrait correspondre le Poco F2 qui accompagnera sans doute le lancement du Poco F2 Pro, puisqu'il ne s'agira pas du Redmi K30.