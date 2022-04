Poco F4 GT : le smartphone sous Snapdragon 8 Gen 1 se montre sur Geekbench

La marque Poco (Xiaomi) prépare un nouveau smartphone qui promet d'avoir du répondant. Le Poco F4 GT a déjà été repéré précédemment et devrait correspondre à une variante du Redmi K50 Gaming Edition.

On aura donc affaire à un smartphone aux caractéristiques relevées mais conservant un tarif agressif, avec un affichage 6,67 pouces AMOLED FHD+ et un SoC Snapdragon 8 Gen 1 associé à 8 Go à 12 Go de RAM et 128 Go ou 256 Go de stockage, le tout refroidi par un système avec double chambre à vapeur.

Redmi K50 Gaming Edition, dont serait tiré le Poco F4 GT

Cela lui fournira de belles performances et, justement, un passage sur le benchmark Geekbench confirme son potentiel. Pour cette version portant la référence 21121210G et disposant de 12 Go de RAM avec Android 12 / MIUI 13, les scores atteignent 1235 points en test single core et 3555 points en test multicore, valeurs attendues pour ce type de processeur.

S'il doit ressembler au Redmi K50 GE, il proposera sans doute un module 64 megapixels à l'arrière, avec un ultra grand angle 8 megapixels et un module macro de 2 megapixels, avec un capteur à selfies de 20 megapixels à l'avant.

L'un des points forts devrait porter sur sa charge rapide de 120W pour la batterie de 4500 mAh tandis que l'on trouvera des gâchettes sur la tranche.