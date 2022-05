Cinq offres à ne pas rater dont le smartphone Xiaomi 11 Lite 5G et les écouteurs QCY T13

Commençons notre sélection avec le smartphone Xiaomi 11 Lite 5G NE qui profite d'une belle réduction chez Hekka.

Le mobile intègre un écran AMOLED de 6,55" avec une définition de 2400 x 1080 px et une fréquence d'affichage de 90 Hz, nous notons aussi la présence d'un capteur photo de 16 MP. De plus, il est propulsé par le SoC Snapdragon 778G avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage interne.

Du côté de la photo, le mobile est équipé d'un triple capteur photo avec un module principal de 64 MP et deux autres modules de 8 et 5 MP. Et pour finir, il est pourvu d'une batterie de 4250 mAh avec une charge rapide 33 W.

Sur Hekka, le smartphone Xiaomi 11 Lite 5G NE 8+128 Go est au prix de 258 € avec le code Hekkami11lite.



Passons maintenant aux écouteurs QCY T13 qui bénéficie également d'une belle promotion chez Hekka.

Ils profitent de la technologie de réduction de bruit grâce à ses 4 microphones. De plus ces derniers possèdent la certification IPX5 qui indique que les écouteurs sont résistants à la pluie et aux éclaboussures. De plus, il intègre une batterie qui permet une autonomie de 40 heures et que vous aurez besoin de 5 minutes pour une heure d'écoute. Pour finir, les QCY T13 sont compatibles avec la technologie Bluetooth 5.1.

Sur Hekka, les écouteurs QCY T13 sont au prix de 13 € avec le code HekkaT13. La livraison se fait depuis la Chine.



