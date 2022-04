Poco Watch : la première montre connectée de la marque en approche en Europe

La marque Poco aura bientôt aussi sa première montre connectée. Et elle semble être prévue pour l'Europe.

Le fabricant Poco (supervisé par Xiaomi) s'est fait un nom avec ses smartphones au très bon rapport qualité / prix mais il ne s'est pas encore lancé sur le segment des montres connectées.

Presque toutes les marques de smartphones tendent à proposer une gamme d'accessoires allant des écouteurs filaires / sans fil aux smartwatches pour compléter l'équipement de leurs appareils mobiles.

Poco X4 Pro

Poco n'avait pas encore sa montre connectée mais cela devrait vite changer. Le site Xiaomi Today a trouvé les traces d'une Poco Watch dans une base de données de Xiaomi Italie.

On connaît même son numéro de référence : M2131W1 qui était déjà apparu en février dans la base de l'EEC (Eurasian Economic Commission). Selon les premiers éléments, c'est un lancement européen qui se prépare et l'on pourrait donc voir débarquer la smartwatch en France également.

Si l'on ne connaît pas encore le design et les caractéristiques, il apparaît que la montre connectée ne sera pas directement fabriquée par Xiaomi mais par la marque 70mai qui évolue dans l'écosystème du fabricant.

La montre 70mai Saphir propose par exemple un affichage 1,78 pouce AMOLED dans un boîtier carré aux angles arrondis rappelant l'Apple Watch et doté de deux boutons. On saura vite si ce design est repris ou non.