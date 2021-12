Le PC portable Dell Inspiron 15-3000, la SteelSeries Rival 650, et les JBL Tune 115 TWS sont à prix CASSÉS

Commençons par le PC portable Dell Inspiron 15-3000 qui est actuellement en promotion sur le site de la Fnac.

Ce dernier est équipé d'un écran de 15,6" avec une définition de 1920 x 1080 px. Le PC est propulsé par le processeur Intel Core i7 1165G7 cadencé entre 2,4 et 4,7 GHz avec 16 Go de RAM et 512 Go d'espace de stockage en SSD.

On note la présence d'un port USB 2, d'un port USB C, d'un port USB 3 et d'un port HDMI. L'ordinateur portable est compatible avec le Bluetooth 5.0 et le WiFi. Il est doté d'une batterie longue durée avec une charge rapide pour pouvoir en profiter un maximum.

Sur le site de la Fnac, le PC portable Dell Inspiron 15-3000 est au prix réduit de 800 € au lieu de 1200 € avec la livraison gratuite.



Continuons avec la souris SteelSeries Rival 650 sur Amazon. Elle est dotée d'un capteur TrueMove3 avec une définition de 100 à 12 000 et de 350 IPS avec un suivi de 1:1. Elle est dotée de petits poids offrant 256 combinaisons de calibrage du centre de gravité de la souris.

Sa batterie vous accompagne pendant 24 heures d'utilisation et pendant 10 heures après 15 minutes de recharge. On note la présence de 7 boutons résistants à plus de 60 millions de clics et de 8 zones RVB contrôlées indépendamment et configurables sur l'application SteelSeries Engine 3.

Sur Amazon, la souris SteelSeries Rival 650 est au tarif préférentiel de 80 € au lieu de 130 € avec la livraison gratuite.



Finissons avec les écouteurs JBL Tune 115 TWS qui profitent de 50 % de réduction sur Cdiscount.

De type intra-auriculaire, ils sont dotés d'un diaphragme de 5,8 mm. Ils sont compatible Bluetooth 5.0 et profitent de l'effet sonore Pure Bass. Nous pouvons contrôler la musique directement sur les écouteurs avec le bouton marche / arrêt ou répondre / terminer.

L'autonomie offre jusqu'à 6 heures de lecture continue et avec le boitier, vous profitez jusqu'à 21 heures grâce à sa batterie de 85 mAh. Sur le site de Cdiscount, les écouteurs JBL Tune 115 TWS sont au prix plus que réduit de 50 € au lieu de 100 € avec la livraison gratuite.



D'autres bons plans sont disponibles sur notre site comme Free Mobile avec un très intéressant forfait mobile 90 Go à moins de 11 € par mois ou encore le UGREEN USB C 100 W, un chargeur surpuissant à prix réduit chez Amazon.