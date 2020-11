Pré Black Friday : le Poco X3 à prix cassé, mais aussi Redmi Note 9 Pro, Lenovo GT2, Artillery Sidewinder X-1

Le bon plan du jour concerne le Pré Black Friday chez Gearbest avec des promotions très intéressantes sur une large sélection de produits high-tech dont le Poco X3 qui est actuellement à 177 € au lieu de 230 €, prix officiel.

Le smartphone Poco X3 est équipé d'un affichage de 6,67 pouces FHD+ avec poinçon central qui offre un rafraîchissement d'écran jusqu'à 120Hz pour des animations parfaitement fluides et un échantillonnage 240 Hz. Le X3 exploite un SoC Snapdragon 732G (8 coeurs à 2,3 GHz) accompagné de 6 Go de RAM et 64 ou 128 Go de stockage. Il dispose de l'environnement Snapdragon Elite Gaming, et développe une puissance de traitement de 3,6 TOPS !

Au niveau de la photographie, vous pourrez trouver n quadruple capteur photo avec un module principal de 64 mégapixels Sony IMX 686, + un ultra grand-angle, + un module macro et enfin un module de capture des données de profondeur. Enfin, il est alimenté par une batterie de 5160 mAh avec une charge rapide 33W ( chargeur inclus) qui assurera une autonomie de 10 heures de gaming ou de deux jours d'utilisation.

Vous pourrez profiter du Poco X3 64 Go à 177 € seulement chez Gearbest au lieu de 230 €, prix officiel.



Ci-dessous d'autres très belles promotions sur Gearbest :

Lenovo GT2 Code promo: Vente flash Quantité: 200

Kospet Magic 2S Code promo: Vente flash Quantité: 200

TicWris Max S Code promo: Vente flash Quantité: 200

Ecovacs Deebot DE55 Code promo: Vente flash Quantité: 200

360 S6 Code promo: Vente flash Quantité: 200

360 S6 Pro Code promo: Vente flash Quantité: 200

Quand elle est disponible, choisissez de préférence la livraison via Colissimo en sélectionnant l'option "Priority Line > French Line" lors de votre commande.

N'hésitez pas à consulter la page dédiée de Gearbest pour ce pré black friday !

