Prime Day : les meilleures offres sur les PC portables avec HP, Asus, HUAWEI, Microsoft...

Continuons nos sélections des meilleurs bons plans de la première du journée du Prime Day avec une sélection de PC portables à prix réduit. Les soldes et ces types de promotions permettent d'acquérir à prix réduit des produits qui nous font envie le reste de l'année.

Prenons par exemple le PC portable Ultrabook Lenovo Ideapad 3 15IHU6 qui voit son prix réduire pendant le Prime Day.

Il est équipé d'une dalle de 15,6" avec une définition de 1920 x 1080 pixels. Il est propulsé par le processeur Intel Core i5 11300H avec 8 Go de RAM et 512 Go d'espace de stockage en SSD. L'ordinateur profite également de la carte graphique NVIDIA GeForce GTX 1650. Il est pourvu d'un port USB 2, de deux ports USB 3.2, d'un port HDMI et d'une prise combo casque / microphone. Le PC est compatible WiFi et Bluetooth 5.0.

Sur Amazon, le PC portable Ultrabook Lenovo Ideapad 3 15IHU6 est au tarif réduit de 600 € au lieu de 859 €.



