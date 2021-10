Les prises CPL TP-Link, la connexion haut débit à bas prix, et notre sélection de bons plans

Les prises CPL TP-Link sont nécessaires lorsque le WiFi ne passe pas et lorsque c’est impossible de faire passer un câble Ethernet. Elles sont accompagnées des bons plans du jour.

Aujourd'hui, les prises CPL TP-Link sont mises en avant avec une belle promotion sur le site d'Amazon.

Toutes de blanc vêtues, elles offrent un débit jusqu'à 1 Gbps, idéal pour le streaming ou la 4K. Ce modèle offre un port Ethernet (la prise existe avec deux ports) qui permet de brancher votre PC, votre TV ou vos consoles de jeux. On note la présence d'une prise gigogne pour pouvoir rebrancher d'autres appareils. D'ailleurs, il est vivement recommandé que la prise CPL soit en premier sur la prise et non sur une multiprise.

L'installation Plug and Play ne demande aucune configuration pour associer les deux prises. Elles possèdent aussi un mode d'économie d'énergie qui réduit de 85 % sa consommation électrique.

Les prises CPL TP-Link sont au prix de 44 € au lieu de 70 € sur le site d'Amazon avec la livraison gratuite.



