Xbox Game Pass et consoles : la hausse de prix inéluctable

Mauvaise nouvelle pour les joueurs : Microsoft ne devrait augmenter le prix de ses consoles et services dès l'année prochaine.

La situation faisait grand bruit cet été lorsque Sony annonçait augmenter le prix de sa console PlayStation 5 de 50 euros avec un effet immédiat. Pendant ce temps, Microsoft confirmait qu'il n'y avait pas de raison suffisante à emboiter le pas de la marque japonaise et maintenait le prix de ses Xbox Series S et Xbox Series X.

Mais la réalité rattrape la marque américaine qui devrait augmenter à son tour le prix de ses consoles de jeu, mais également de ses abonnements Xbox Game Pass dès l'année prochaine.

Des hausses inévitables

C'est Phil Spencer qui a partagé la nouvelle au Wall Street Journal, indiquant que Microsoft a maintenu les prix de lancement de ses consoles et des jeux autant que possible, mais que la marque n'était plus en capacité de prendre à sa charge les hausses de prix qui pèsent sur tous les secteurs.

Reste que Microsoft ne compte pas profiter des fêtes de fin d'année pour opérer ses hausses : Phil Spencer a annoncé que les hausses seront réalisées en janvier. Les joueurs pourront donc encore profiter des consoles et abonnements aux prix actuels.

Le discours de Microsoft reste toutefois étonnant concernant le Xbox Game Pass, puis qu'au fil de l'interview, Phil Spencer a également confirmé que l'abonnement était devenu rentable et que même si les abonnements tendent à ralentir sur consoles, ils sont en progression sur PC.

Par ailleurs, le département Xbox n'est pas en déficit non plus, de fait la "nécessité" de procéder à des hausses tarifaires n'est pas un argument vraiment valable...

Pour les joueurs, il faudra donc penser à investir dans une Xbox Series pour Noël, voire à souscrire à un abonnement au Xbox Game Pass Ultimate pour trois ans et bénéficier d'une jolie réduction pour se mettre à l'abri des hausses sur les prochaines années...