La Xbox Series S pas assez puissante pour les véritables jeux new gen ?

Microsoft a réalisé un coup de maitre en proposant non pas une, mais deux consoles nouvelle génération au lancement de sa Xbox Series.

Ainsi, alors que le contexte de pénurie sanctionnait les Xbox Series X et PlayStation 5, la Xbox Series S plus accessible et moins concernée par les difficultés d'approvisionnement de certaines puces se rendait davantage disponible sur le marché.

Xbox Series S : le point d'entrée vers la new gen

Point d'entrée à la next gen mais limitée à des définitions plus faibles, la Xbox Series S s'est imposée comme la machine next gen la moins chère idéale pour les joueurs ne souhaitant pas de la 4K à tout prix.

Reste que la configuration limitée de la machine a récemment été pointée du doigt, notamment avec la sortie de Gotham Knights. Sur console, le jeu est ainsi limité à 30 images par seconde et un ancien de Rocksteady a indiqué que la Xbox Series S était à blâmer pour ça. Lee Devonald partageait un avis tranché sur la machine, n'hésitant pas à dire qu'elle tirait toute la génération actuelle de jeux vidéo vers le bas, du moins sur console...

Concrètement, les jeux multiplateformes doivent être optimisés pour les machines aux performances les plus faibles, et l'écart entre la Xbox Series X et Series S est plus que conséquent. Microsoft n'acceptera jamais de voir les jeux "new gen" être uniquement disponibles sur Series X sans l'être sur Series S puisque la marque a vendu la Series S comme une machine nouvelle génération.

Or rappelons que la Xbox Series S est techniquement moins performante que la Xbox One X de la génération précédente. Elle profite néanmoins de matériel plus récent lui ouvrant la porte à certaines technologies nouvelles (SSD, fonctionnalités graphiques), qui lui permettent de se positionner au-dessus (selon Microsoft).

La Xbox Series S "est une patate"

Le temps passe et les développeurs sont de plus en plus nombreux à critiquer le choix de Microsoft et la Xbox Series S... ID Software, Techland, 4A Games ont déjà signifié que le manque de puissance était un frein.

Microsoft avait répondu avec une mise à jour qui permet de modifier la répartition de l'allocation des ressources de la machine pour doper les performances en jeu et atteindre les 1440p à 120 FPS. Visiblement insuffisant pour WB Montréal qui n'a pas réussi à dépasser les 30 fps sur Gotham Knights.

Et puis il y a aussi les autres, comme CD Projekt Red qui ont réussi, à force de mises à jour et de nombreux efforts à réussir à faire tourner Cyberpunk 2077 à 60 FPS sur la machine et sans énormément rogner sur la qualité d'affichage...

Difficile ainsi de dire si oui ou non la Xbox Series S est un vrai frein pour les développeurs ou une excuse leur permettant de ne pas avoir à optimiser à fond leurs titres... Traditionnellement, les machines les moins puissantes sont systématiquement pointées du doigt à chaque génération. Cela n'empêche pas, par exemple, la Nintendo Switch de rencontrer un vif succès et de profiter d'excellents jeux.