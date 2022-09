Le processeur Intel Core i9-13900K explose les benchmarks

VideoCardz a déjà mis la main sur la prochaine génération de processeurs du fabricant Intel. Le site a ainsi publié un test complet de l'Intel Core i9-13900K, la puce qui constituera le sommet de la gamme de processeurs de 13e génération Raptor Lake.

Le fleuron d'Intel en test

Rappelons qu'Intel prévoit de sortir ses nouveaux CPU dans les mois qui viennent. Une sortie anticipée pour venir plus facilement se confronter à la concurrence puisque AMD compte également lancer ses nouveaux processeurs Ryzen série 7000.

Les processeurs Raptor Lake seront les derniers à prendre en charge le socket LGA-1700 avant une bascule au LGA-1851 avec la génération Meteor Lake. Cela permet aux processeurs de prendre en charge deux générations de mémoire vive avec la RAM DDR4 et DDR5 (en fonction de la carte-mère).

Jusqu'à 50% plus performant que l'ancienne génération

L'Intel Core i9-13900K embarque 8 Cores P et 16 Cores E avec un total de 32 Threads pour un TDP de 125W. Avec une fréquence de base de 5,48 Ghz, on l'avait déjà vu passer entre les mains de fans d'overclocking pour atteindre jusqu'à 8 Ghz via un refroidissement liquide.

Les tests réalisés permettent de constater que le processeur est entre 42 et 51% plus puissant que le Core i9-12900K qu'il vient remplacer. En gaming toutefois, l'évolution des performances est plus limitée : il faut tabler sur environ 10% de performances en plus.