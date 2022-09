Record : L'Intel Core i9 13900K poussé à 8 GHz, vraiment ?

On le sait, Intel compte bien sur ses processeurs Raptor Lake pour reprendre un peu d'avance sur AMD. La bataille s'annonce ainsi particulièrement intéressante entre d'un côté Intel et ses processeurs Core i3, i5 i7 et i9 de 13e génération et les AMD Ryzen 5, 7 et 9 série 7000 sous architecture Zen 4.

En attendant des sorties programmées cet automne, c'est Intel qui s'offre un coup de buzz : son Core i9 13900K, qui constituera le haut du segment vient d'être overclocké à 8 Ghz.

Il s'agit là d'un modèle d'ingénierie, une version non définitive de la puce qui sert principalement à mener divers tests. On ne sait rien des conditions de réalisation de cet exploit : ni carte mère ni refroidissement même si l'on imagine qu'il aura fallu un refroidissement à l'azote liquide pour maintenir ces fréquences.

La capture d'écran partagée reste donc à prendre avec des pincettes d'autant qu'il présente quelques éléments douteux. D'une part, la cadence de 8000,00 MHz pile n'est pas franchement habituelle, surtout en conservant le bus à 100 MHz. Les overclocker ont tendance à aller chercher les performances à plusieurs niveaux et ne visent que rarement des chiffres aussi symboliques.

Rappelons que cette génération de processeurs sera la dernière à prendre en charge le socket LGA-1700 puisque Meteor Lake imposera la bascule vers le LGA-1851. Au passage, cela permet aux puces d'Intel de se rendre compatibles avec deux générations de mémoire vive : la RAM DDR4 et DDR5.

Par ailleurs il s'agit d'une capture de CPU-Z en version 2.00 qui date de mars dernier alors que le patch note du logiciel n'indique la prise en charge des processeurs Intel de 13e génération qu'après la version 2.01