AMD Radeon RX 7900 XT : à quoi va ressembler le fleuron des cartes graphiques RDNA 3 ?

En matière de carte graphique gaming, tous les yeux sont tournés vers Nvidia alors que la firme doit annoncer sa nouvelle architecture graphique Ada Lovelace et les premiers GPU GeForce RTX 40, à commencer par le chef de file, la RTX 4090 avec puce graphique AD102 et 24 Go de mémoire GDDR6X.

Nvidia devrait en dire plus durant la keynote de son CEO Jensen Huang le 20 septembre tandis qu'une diffusion GeForce Beyond pourra mettre en lumière les prochaines étapes de la stratégie en matière de carte graphique.

La fin d'année s'annonce chargée puisque AMD doit aussi lancer une nouvelle architecture graphique RDNA 3 et des GPU gaming Radeon RX 7000 avant la fin de l'année.

On a déjà une idée, d'après les fuites des leakers, de ce que prépare la firme et Igor's Lab en dit un peu plus sur le modèle le plus haut de gamme, à savoir la nouvelle carte Radeon RX 7900XT.

Un diagramme PCB qui en dit long

Le site diffuse un diagramme d'une carte mère censée la représenter, même tous les éléments ne sont pas forcément définitifs par rapport à la version finalisée qui sera proposée plus tard dans l'année.

Il permet de confirmer certaines caractéristiques comme le GPU Navi 31 composé de 7 chiplets et un ensemble de composants mémoire qui devraient apporter 24 Go de RAM vidéo GDDR6 (la GDDR6X étant une variante uniquement présente chez Nvidia) répartis autour de la puce graphique.

Le schéma montre trois connecteurs d'alimentation 8 broches, ce qui devrait assurer à la carte graphique une alimentation de 450W, l'utilisation du nouveau connecteur 12VHPWR de 16 broches sur PCie Gen 5 n'étant pas complètemnet exclu dans la version finale de la Radeon RX 7900XT.

On observe également quatre connecteurs pour des affichages, constitués de 3 DisplayPort et 1 port HDMI, ce dernier vraisemblablement compatible HDMI 2.1.

AMD Radeon RX 7900XT, carte graphique de référence pour gamer



La carte graphique AMD se positionnera au sommet de la nouvelle gamme et proposera un processeur graphique Navi 31 de 12 288 Stream Processors avec un 1 die GCD (graphique) et 5 dies MCD (mémoire), faisant la part belle à une structure MCM (Multi-Chip Module) plutôt qu'une configuration monolithique habituelle.

Elle profitera des avancées de l'architecture RDNA 3 que AMD doit encore détailler et sera accompagnée de 24 Go de GDDR6 avec un bus mémoire de 384-bit assurant une bande passante de l'ordre de 860 Go/s, soit moins que les 1 To/s de la future carte graphique Nvidia RTX 4090.

AMD n'a pas encore communiqué de date de présentation précise pour la gamme Radeon RX 7000...tout en indiquant lors de ses derniers résultats financiers trimestriels que les premiers GPU RDNA 3 arriveront avant la fin de l'année, après la présentation fin août de ses processeurs Ryzen 7000 avec architecture Zen 4.