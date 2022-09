Les meilleures promotions sur les ventes flash d'Amazon comme le PC HP Envy 17-ch0001sf avec -400 €

Trouver des bons plans n'est pas toujours facile, alors quand Amazon propose tous les jours des ventes flash, cela nous facilite la vie. Tous les jours, le géant américain fait baisser le prix de beaucoup d'articles comme des PC portables, des smartphones, des écrans PC et biens d'autres choses.

Prenons par exemple, le PC portable HP Envy 17-ch0001sf qui profite de 29 % de réduction via les ventes flash d'Amazon.

Il est doté d'un écran IPS FHD de 17,3 pouces avec une définition de 1920 x 1080 pixels. Il est propulsé par le processeur Intel Core i7-1165G7 avec 16 Go de mémoire vive et un espace de stockage à 1 To SSD. Côté son, il est doté d'un double haut-parleur avec une optimisation sonore signée Bang & Olufen. Sa batterie permet une utilisation pendant un peu moins de 10 heures avec une charge rapide (30 minutes = 50 %)

Sur Amazon, le PC portable HP Envy 17-ch0001sf est au prix de 999 € au lieu de 1399 € avec la livraison gratuite.





Voici notre sélection sur les ventes flash d'Amazon :

PC portable

Écran PC

Souris

Maison connectée

Divers



Voici d'autres bons plans à ne pas rater comme le Midea S8+, le tout nouveau robot aspirateur à serpillière vibrante à prix réduit pour son lancement ou encore l'UWANT B100-E, le nettoyeur puissant qui ne laissera aucune tache derrière lui.