La PlayStation 5 dévoile ses accessoires

En plus du design de la PS5 avec ou sans lecteur de disque, Sony présente une petite liste d'accessoires pour accompagner sa future console de jeu.

Pour accompagner la PS5 (PlayStation 5 et PlaySation 5 Digital Edition) au design fraîchement dévoilé, il y a bien évidemment la manette sans fil DualSense (voir vidéo ci-dessous), mais divers accessoires sont également prévus.

Sony Interactive Entertainment annonce en effet une liste d'accessoires avec pour propos " d'améliorer les expériences de jeu. " C'est le cas avec un casque sans fil (avec dongle USB dédié) baptisé Pulse 3D qui intègre deux micros pour de la réduction de bruit.



Ce casque sera capable de tirer parti de la technologie audio 3D de la PS5. C'est un point qui avait été mis en avant lors de la présentation des caractéristiques techniques de la PS5 avec le développement d'un moteur Tempest spécialement conçu pour le son 3D.



Une nouvelle caméra HD disposant de deux objectifs 1080p sera proposée. Son but sera de permettre aux joueurs de " diffuser des images d'eux face caméra pendant leurs séquences de jeu. " À l'intention des streamers donc.

D'autres accessoires sont une télécommande avec micro intégré qui pourra dès lors autoriser des commandes vocales pour naviguer entre les services et contenus à la manière d'une box multimédia, une station de recharge qui voit double pour accueillir deux manettes DualSense.

Sans surprise, le prix de la PS5 (et des deux modèles) n'étant pas connu, il n'y a pas non plus d'indication tarifaire concernant les accessoires pour le moment.