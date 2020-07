PS5 : lancement des précommandes le 13 juillet de la nouvelle console de Sony ?

Nous connaissons déjà plein de choses sur la future console de jeu vidéo PS5 de Sony, qu'elle serait par exemple peut-être disponible le 20 novembre prochain en Europe au prix de 399 € pour la version dématérialisée et de 499 € pour version équipée du lecteur de Blu-ray, qu'il y a déjà 71 jeux confirmés pour son lancement et que les jeux PS5 seraient plus chers que leurs homologues PS4.

La rumeur du jour a été publiée sur Twitter par Roberto Serrano, une personne généralement très bien informée qui avait par ailleurs annoncé à l'avance la date de l’événement Playstation du 12 juin dernier durant lequel Sony avait présenté la PS5. Une information donc non confirmée, mais à prendre au sérieux.

Selon ce dernier, c'est le 13 juillet prochain que Sony ouvrirai les précommandes de la Playstation 5, en précisant donc son prix, mais aussi la date exacte de disponibilité.

July 13 > #PS5 price, release date and pre-order



TBC — Roberto Serrano' (@geronimo_73) July 1, 2020

Plus que quelques jours de patience pour avoir confirmation de cette information et pour pouvoir, pour les gamers les plus impatients, commander cette très attendue PS5 !