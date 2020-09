5G mmWave : une connexion record de 3,8 km pour l'accès fixe sans fil très haut débit

La 5G aura son mot à dire pour assurer la connexion du dernier kilomètre d'une ligne internet fixe. Qualcomm, Casa Systems et Ericsson ont fait la démonstration d'une connexion FWA 5G mmWave à une distance record.

Dans les infrastructures fixes à très haut débit, s'il n'est en principe pas trop compliqué d'installer de grands axes de fibre optique, assurer ensuite la liaison dite du dernier kilomètre jusqu'aux habitations ou bureaux peut être plus problématique.

La 5G pourrait faciliter cette étape en fournissant un accès fixe sans fil FWA (Fixed Wireless Access) sur le dernier tronçon de la connexion, une antenne alimentant en très haut débit les foyers environnants.

La technique est déjà utilisée par certains opérateurs aux Etats-Unis et elle est en cours d'évaluation en France. Cela pourrait constituer un bon scénario d'usage pour la 5G en bande millimétrique (5G mmWave) capable de fournir de très hauts débits et de disposer d'une grande bande passante.

L'installation de l'infrastructure sera évidemment d'autant plus simplifiée que la portée des antennes sera étendue. Justement, les firmes Qualcomm, Casa Systems et Ericsson annoncent avoir réussi une connexion 5G mmWave FWA sur une distance record de 3,8 kilomètres.

Credit : @bassilelkadi

L'expérimentation a eu lieu en juin en Australie et confirme le potentiel de la 5G comme élément de jonction entre le macro-réseau et l'utilisateur potentiel, sans avoir à installer de câbles et d'équipements supplémentaires, notamment pour des zones où une installation câblée est compliquée et/où coûteuse.

Qualcomm QTM527

Pour réussir cette connexion longue distance en 5G mmWave, il a fallu passer par une couche logicielle étendant la portée des équipements commerciaux d'Ericsson et un équipement CPE embarquant un modem Snapdragon X55 de Qualcomm exploitant le module d'antenne QTM527 dédié au FWA en 5G millimétrique.

L'annonce de cette démonstration technique intéressera sans nul doute les opérateurs en quête de solutions pour assurer un déploiement haut débit rapide et débarrassé d'un certain nombre de ses obstacles.