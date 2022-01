Lunettes de réalité augmentée : Qualcomm va développer un SoC Snapdragon dédié pour Microsoft

Les alliances se forment pour préparer l'avènement du métavers et l'émergence des lunettes de réalité augmentée vues comme sa porte d'entrée. Qualcomm et Microsoft vont collaborer sur une plate-forme Snapdragon dédiée.

Si le métavers fascine déjà, son succès dépendra beaucoup de la facilité d'accès et de l'ergonomie des gadgets qui permettront de s'y connecter. Pour beaucoup d'observateurs, la voie royale sera celle des lunettes de réalité augmentée.

Mais elle ne pourra se matérialiser que si ces gadgets sont suffisamment compacts et faciles à porter au quotidien. Loin des gros casques de réalité virtuelle et des dispositifs pesant sur le nez, c'est bien avec des dispositifs légers que se jouera cette évolution.

Plusieurs entreprises travaillent déjà sur le sujet et si Apple est très attendue d'ici un an ou deux, Microsoft ne restera pas de marbre face à cette tendance. Dans la lignée des casques HoloLens, la firme de Redmond annonce un partenariat avec Qualcomm pour développer une puce Snapdragon dédiée pour de futurs appareils de réalité augmentée.

Cette solution sera suffisamment compacte pour embarquer dans des lunettes très légères et compactes destinées aussi bien au secteur professionnel que grand public et fonctionnant avec l'écosystème Microsoft.

Microsoft et Qualcomm ont déjà collaboré sur des solutions de réalité mixte, notamment via le casque HoloLens 2 utilisant une plate-forme Snapdragon 850. Plus récemment, Qualcomm a présenté une solution de référence Snapdragon XR1 AR Smart Viewer et une plate-forme Snapdragon Spaces XR permettant de créer des lunettes de réalité augmentée plus légères et compactes.