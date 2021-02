Qualcomm donne les moyens de créer des lunettes de réalité augmentée

La réalité augmentée est un sujet qui intéresse depuis longtemps le groupe Qualcomm mais qui reste encore difficile d'accès. Les smartphones peuvent déjà exploiter certaines fonctionnalités mais ils restent une fenêtre d'accès à tenir entre ses mains et à l'expérience qui peut être frustrante.

Un dispositif porté pourrait offrir plus d'immersion en libérant par ailleurs les mains de l'utilisateur afin d'offrir une plus grande richesse d'interactions.

Après avoir déjà travaillé sur les casques de réalité virtuelle, la firme de San Diego dévoile un produit de référence pour concevoir des lunettes de réalité augmentée qui doit servir de point de départ aux fabricants pour concevoir cette nouvelle catégorie de produit.

Elle repose sur la plate-forme Snapdragon XR1, déjà à l'oeuvre dans le casque de réalité mixte HoloLens 2 de Microsoft et s'appuie sur des lunettes connectées reliées à un smartphone, un PC ou un boîtier spécifique, avec une répartition des charges de travail pour réduire la consommation d'énergie.

Elles permettent d'imaginer plusieurs scénarios de réalité augmentée, de l'affichage de fenêtre virtuelles sur des espaces plans du monde physique aux problématiques d'assistance à distance en mode "See what I See", le tout avec une gestion fine des mouvements de la tête et des mains (pour le contrôle par gestuelle) grâce à différentes caméras assurant une liberté 6DoF.

Pour se faire une idée des possibilités, on peut se référer aux lunettes de réalité augmentée Lenovo ThinkReality A3 dévoilées au CES 2021 et reposant aussi sur la plate-forme Snapdragon XR1.

Comme toujours, Qualcomm propose tout le nécessaire (hardware et software) pour tenter de faire émerger cette catégorie et intéresser les entreprises, à charge pour elles de créer les scénarios d'usage.

Pour ce produit de référence, la firme a fait appel à un affichage binoculaire micro-LED fourni par le groupe chinois BOE avec une capacité de rafraîchissement d'écran de 90 Hz.

Qualcomm a commencé à son système de référence à ses partenaires, en attendant de diffuser plus largement cette plate-forme dans les mois qui viennent. L'avenir de la réalité augmentée passera-t-il par les lunettes de ce type ? Plusieurs entreprises semblent en tous les cas travailler sur le sujet pour des produits plus ou moins grand public, tandis qu'il existe déjà sur le marché des solutions professionnelles mais qui restent encore souvent sur des profils d'usage étroits et ciblés.