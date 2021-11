Les modems 5G de Qualcomm seront moins présents dans les iPhone en 2023...pour ceux d'Apple ?

Qualcomm s'attend à ne représenter plus que 20% des modems des iPhone d'ici 2023. La rumeur du développement d'un modem 5G en interne chez Apple repart de plus belle.

Le groupe Qualcomm est le principal fournisseur des modems de l'iPhone depuis plusieurs années, dont les modems 5G des iPhone 12 et iPhone 13, avec le support des bandes sub-6 GHz et (aux Etats-Unis) de la 5G mmWave.

Cette activité pourrait s'estomper d'ici quelques années. La firme a indiqué lors de son événement Investment Day 2021 qu'elle estimait que ses modems ne représenteront plus que 20% des besoins d'Apple en 2023.

S'il reste possible que d'autres acteurs (comme Samsung) prennent des parts de marché, la rumeur selon laquelle la firme à la pomme prépare ses propres modems 5G en interne reprend donc de plus belle et son émergence se ferait d'ici deux ans.

Apple travaillerait sur ce développement depuis 2020 et cette date de 2023 a déjà été avancée par l'analyste Ming-Chi Kuo. La première génération de modem 5G pourrait se retrouver dès le départ dans une majorité d'iPhone, Qualcomm restant le fournisseur de référence pour certaines zones géographiques.

L'entreprise de Cupertino gagnerait ainsi son indépendance aussi dans les modems, ce qui lui permettra vraisemblablement de réduire ses coûts et d'optimiser ses composants.