iPhone 13 : vers un modem 5G Snapdragon X60 à bord

L'iPhone 13 devrait exploiter un modem 5G Snapdragon X60, celui présent dans la plate-forme Snadpragon 888, et non le tout récent Snapdragon X65.

De la même façon que l'iPhone 12 embarque un modem Snapdragon X55, l'iPhone 13 attendu dans quelques mois proposera l'évolution suivante, le Snapdragon X60, déjà présent dans la plate-forme haut de gamme Snapdragon 888 de Qualcomm.

Il profitera ainsi pleinement du modem gravé en 5 nm pour accompagner son SoC Apple A15 lui aussi gravé en 5 nm (optimisé par rapport au A14), ce qui devrait réduire encore la consommation d'énergie tout en profitant des dernières avancées techniques en 5G dont profitent dès à présent les smartphones Android premium.

En revanche, il n'utilisera pas le modem plus récent Snapdragon X65 annoncé début février. Gravé en 4 nm et premier capable d'atteindre des débits de 10 Gbps, ce modem 5G devrait être au coeur du successeur du Snapdragon 888 en toute fin d'année et on le retrouvera sans doute dans la génération d'iPhone de 2022.

Au-delà, Apple pourrait éventuellement prendre le relais avec un modem 5G développé en interne, dont la rumeur se consolide de mois en mois.