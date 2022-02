Snapdragon 8 Gen 1 Plus : de bien beaux rendements en 4 nm en basculant chez TSMC

Après le Snapdragon 8 Gen 1 viendra la version Plus qui pourrait arriver plus tôt que d'habitude. La production basculée chez TSMC semble donner de très bons résultats.

Qualcomm et Samsung sont des partenaires de longue date et le premier a souvent confié au second la production de ses puces mobiles. C'est encore le cas pour le SoC premium Snapdragon 8 Gen 1 gravé en 4 nm mais il a été régulièrement question de problèmes de rendement freinant la production de masse.

Comme presque chaque année, le groupe de San Diego devrait proposer une version Plus de sa plate-forme matérielle avec de légères évolutions permettant de pousser un peu plus les performances.

Snapdragon 8 Gen 1

Il se murmure que le SoC Snapdragon 8 Gen 1 + pourrait arriver plus tôt cette année et que sa production a été basculée chez TSMC qui propose aussi de la gravure en 4 nm.

Et selon le leaker @Shadow_leak, les rendements de production seraient bien meilleurs, de l'ordre de 70%. Il confirme au passage le nom de code sm8475 pour ce SoC Snapdragon 8 Gen 1 Plus que l'on a déjà pu croiser dans des fuites associées à de futurs smartphones.

La migration vers la version Plus pourrait ainsi être accélérée de manière à garantir une production suffisante qui concernera les smartphones premium du second semestre 2022.