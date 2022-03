Snapdragon 8 Gen 1+ : le SoC premium annoncé dès le mois de mai ?

Qualcomm pourrait lancer plus vite l'évolution légère de son SoC Snapdragon 8 Gen 1, permettant de le retrouver dans des smartphones dès le début de l'été.

Le spécialiste des puces mobiles Qualcomm a présenté son SoC premium Snapdragon 8 Gen 1 au début du mois de décembre et les premiers smartphones équipés ont été dévoilés quelques semaines plus tard.

Habituellement, la firme présente une évolution légère de sa plate-forme durant l'été (en juillet) que l'on retrouve ensuite dans les smartphones du second semestre. Mais avec les problèmes d'approvisionnement en composants et peut-être aussi une concurrence plus intense de MediaTek sur le segment, les choses pourraient changer cette année.

Il a déjà été question d'une version Snapdragon 8 Gen 1+ portant le nom de code SM8475 qui pourrait arriver plus rapidement que d'habitude. L'une des raisons, en plus de celles citées plus haut, viendrait des problèmes de rendement du Snapdragon 8 Gen 1 gravé en 4 nm chez Samsung.

Lancement dès le mois de mai

De fait, la nouvelle puce basculerait vers la technique de gravure en 4 nm du fondeur taiwanais TSMC. Et selon les dernières rumeurs, elle serait annoncée dès le mois de mai, avec les premiers smartphones équipés durant le mois de juin.

Plusieurs fabricants sont déjà pressentis : Lenovo, Motorola, OnePlus, Xiaomi...et plusieurs smartphones sont soupçonnés d'embarquer le SoC Snapdragon 8 Gen 1+ : Lenovo Legion "Halo", Motorola Frontier ou encore OnePlus 10 Ultra, ainsi que les futurs Samsung Galaxy Z Fold4 et Galaxy Z Flip4.

Selon la même source, Qualcomm lancerait en même temps que le SoC Snapdragon 8 Gen 1+ une nouvelle puce Snapdragon 7 qui viendra se confronter à la récente série Dimensity 8000 de MediaTek.