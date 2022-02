Snapdragon 8 Gen 2 : vers le support du décodage AV1

Face à la montée des usages du streaming vidéo, gourmand en bande passante, le codec AV1 a pris de l'ampleur par sa capacité à réduire la taille des fichiers vidéo en haute résolution.

Il est de plus en plus prisé par les grandes plates-formes de streaming (Youtube, Netflix...), d'autant plus qu'il profite du soutien d'acteurs comme Google. Si le décodage AV1 est supporté de manière logicielle par de nombreux smartphones Android, son traitement par accélération matérielle réduit sensiblement la consommation d'énergie et les qualités de visionnage.

Plusieurs SoC mobiles proposent déjà une accélération matérielle du codec AV1 : les puces Samsung Exynos 2100 et 2200 ainsi que certains SoC MediaTek sont concernés.

Du côté de Qualcomm, il faudra attendre le SoC premium Snapdragon 8 Gen 2. Selon la publication Protocol, le support de l'AV1, absent de l'actuel Snapdragon 8 Gen 1, ne sera pas proposé sur le Snapdragon 8 Gen 1+ et il faudra attendre la génération suivante pour en profiter.

On en profite pour découvrir le nom de code de Snapdragon 8 Gen 2 qui serait sm8550, à comparer avec sm8450 pour Snapdragon 8 Gen 1 et potentiellement sm8475 pour Snapdragon 8 Gen 1+.