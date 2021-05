Snapdragon 888 Pro / Plus : déjà un résultat en benchmark

Le groupe Qualcomm a pris l'habitude de présenter son SoC Snapdragon 8xx premium en décembre puis de lancer une version légèrement améliorée durant l'été suivant.

Le SoC Snapdragon 888 dévoilé en décembre 2020 ne devrait pas faire exception et ressortirait dans une version Plus ou Pro vers le mois de juillet, en espérant intéresser les fabricants et prendre place dans les smartphones de fin d'année.

Le leaker chinois Digital Chat Station a déjà évoqué ces dernières semaines l'existence de ce SoC Snapdragon 888 Pro et il ajoute maintenant la trace d'un possible passage sur Geekbench.

La plate-forme sera quasiment similaire à la version standard mais avec un coeur puissant Prime Core (ARM Cortex-X1) porté à 3 GHz au lieu de 2,84 GHz. De quoi amener quelques centaines de points supplémentaires dans Geekbench 5 sur une plate-forme de test dotée de 6 Go de RAM mais peut-être pas encore finalisée et dont les résultats pourraient encore grimper.

Il reste à voir si les fabricants seront intéressés, le SoC Snapdragon 865+ proposé l'an dernier n'ayant pas forcément trouvé beaucoup d'amateurs, beaucoup étant finalement restés sur le Snapdragon 865 standard même pour leurs modèles de fin d'année.