Snapdragon 888 Pro : la version survitaminée du SoC mobile pour le second semestre ?

Qualcomm nous a habitués à lancer une version Plus de ses SoC mobiles de référence au second semestre mais, pour le Snapdragon 888, ce serait une version Pro.

Depuis plusieurs années, le groupe Qualcomm annonce son SoC mobile de référence au mois de décembre pour couvrir tout le premier semestre suivant, puis une version Plus avec une cadence légèrement plus élevée du Prime Core (coeur le plus puissant de la configuration tri-cluster) durant le second semestre, en principe pour les smartphones premium de fin d'année.

Le SoC Snapdragon 865 de décembre 2019 a ainsi donné lieu à une variante Snapdragon 865+ durant l'été 2020. Toutefois, cette année, les choses ont un peu changé.

La firme de San Diego a en effet rompu avec ses traditions en lançant un SoC Snapdragon 888 5G en décembre 2020, suivi en début d'année 2021 d'un SoC Snapdragon 870 5G et même d'un Snapdragon 860 resté en 4G !

De quoi occuper les différents étages du haut de gamme au premium avec différentes fonctionnalités pour les consommateurs mais aussi différents tarifs pour les fabricants, à l'heure où la concurrence (MediaTek, surtout), se fait plus incisive et commence à monter en gamme.

S'il devrait y avoir de nouveau une version survitaminée du SoC Snapdragon 888 dans la seconde moitié de l'année, il ne s'agirait pas d'une version Plus mais d'un Snapdragon 888 Pro, selon le leaker chinois Digital Chat Station.

Attendu sur le troisième trimestre 2021, il profiterait de fréquences CPU et GPU relevées pour accroître légèrement les performances des smartphones de fin d'année.

A voir maintenant si les fabricants suivront le mouvement. Le SoC Snapdragon 865+ n'a pas forcément beaucoup trouvé preneur en 2020, nombre de modèles étant resté sur le Snapdragon 865.