Snapdragon 888 : le SoC mobile 5G premium de Qualcomm monte encore en puissance

Comme chaque année désormais, Qualcomm dévoile son nouveau SoC mobile haut de gamme lors de son événement Snapdragon Tech Summit qui se tient habituellement à Hawaï mais se fait cette année en version virtuelle, Covid-19 oblige.

Cela n’empêche pas Christiano Amon, président de Qualcomm, et Alex Katouzian, responsable des plates-formes, de dévoiler le nom du nouveau SoC de référence. A la plate-forme Snapdragon 865 présentée en décembre 2019 succède non pas comme on aurait pu le penser un Snapdragon 875 mais un nouveau SoC Snapdragon 888 5G.

Le choix de la dénomination est un peu particulier cette année et tient aussi à la valeur symbolique du chiffre 8 dans certaines cultures. Si le détail des caractéristiques ne sera dévoilé que dans quelques heures, Qualcomm annonce déjà la présence d’un modem 5G Snapdragon X60 gravé en 5 nm (contre Snapdragon X55 pour le Snapdragon 865) dont les détails avaient été dévoilés en début d'année.

Le modem reste toujours le seul actuellement du marché à pouvoir proposer une 5G en bande sub-6 GHz mais aussi en 5G mmWave (bande millimétrique), en conjugaison avec plusieurs fonctionnalités comme le multi SIM 5G, l’agrégation de porteuses, le support de la 5G NSA et SA ou le DSS (Dynamic Spectrum Sharing) pour proposer 5G et 4G conjointement sur les fréquences de la 4G.

Grosse puissance de traitement en intelligence artificielle

Le SoC Snapdragon 888 offrira aussi une puissante partie d’intelligence artificielle avec un environnement Qualcomm AI Engine passant à la sixième génération, ce qui va lui permettre d’atteindre une grosse capacité de traitement de 26 TOPS (contre 15 TOPS pour le SoC Snapdragon 865), par une plate-forme Qualcomm Sensing Hub passant à la deuxième génération activant une IA basse consommation always on pour épauler de nombreuses fonctionnalités.

La nouvelle plate-forme poussera encore plus loin les possibilités en matière de gaming avec un environnement Snapdragon Elite Gaming de troisième génération qui continuera à proposer les mises à jour directes du GPU (Updateable GPU Drivers) mais permettra aussi d’atteindre des framerates de 144 fps, toujours grâce à la partie graphique Adreno.

En photo, 2,7 gigapixels par seconde !

La photo mobile restant l’une des fonctions préférées des utilisateurs, Qualcomm a renforcé les capacités en matière de photographie computationnelle combinant de multiples traitements pour obtenir photos et vidéos de qualité.

Là où le SoC Snapdragon 865 pouvait traiter un flux de 2 Gigapixels par seconde, le nouveau SoC Snapdragon 888 peut quant à lui gérer désormais un flux de 2,7 Gigapixels par seconde soit l’équivalent d’une capture de 120 photos de 12 megapixels par seconde.

En attendant d’en savoir plus, Qualcomm a réalisé une démonstration de pilotage de voitures télécommandées en 5G dont les pilotes sont distants de plus de 1 kilomètre et suivent le flux vidéo tout en profitant de la faible latence de la 5G pour manoeuvrer précisément leur bolide.

Les premiers smartphones équipés du SoC Snapdragon 888 5G arriveront très vite en 2021 et Qualcomm annonce déjà les premiers partenaires : ASUS, BlackShark, Lenovo, LG, MEIZU, Motorola, Nubia, realme, OnePlus, OPPO, Sharp, vivo, Xiaomi et ZTE.

Xiaomi en profite au passage pour confirmer que son prochain smartphone de référence Xiaomi Mi 11 sera l'un des premiers à se doter du nouveau SoC Snapdragon 888.