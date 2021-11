Snapdragon 8cx Gen 3 : le SoC ARM pour PC portable se montre en benchmark

Si Apple lui a volé la vedette dans le domaine des puces ARM pour ordinateurs portables, Qualcomm va prolonger son effort dans le développement de SoC dédiés et l'on pourrait entendre parler du Snapdragon 8cx Gen 3 durant l'événement Snapdragon Tech Summit début décembre.

La firme peut encore un peu profiter de son accord exclusif Windows on ARM avec Microsoft en s'appuyant sur les bases mises en place ces trois dernières années, tout en attendant la migration vers une plate-forme next gen en 2023 qui utilisera des coeurs conçus par Nuvia.

Un nouveau résultat de benchmark a fait une apparition récemment. Il concerne un appareil Lenovo QRD, l'acronyme signalant une plate-forme de référence, et fournit des résultats de 1010 points en test single core et 5335 points en test multicore sur Geekbench 5.

Les valeurs sont légèrement supérieures à celles aperçues en mars dernier sur le même benchmark mais restent loin de ce que permet une puce Apple M1 (1700 / 7400 environ).

On notera que le dispositif testé exploite Windows 11 et une configuration octocore dont les coeurs puissants offrent une cadence de 2,69 GHz, sensiblement plus basse que celle de l'Apple M1, sans doute pour trouver un équilibre entre performances et autonomie, sachant que le principe reste de pouvoir le faire fonctionner avec des connectivités WiFi / cellulaires permanentes.